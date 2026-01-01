В селе Юрла Прикамья по нацпроекту отремонтируют мост через реку Лопву Работы уже стартовали, готовность составляет 35%

Мост до ремонта

Министерство транспорта Пермского края

В Пермском крае продолжается реализация нацпроекта «Инфраструктура для жизни», инициированного президентом Владимиром Путиным, в рамках которого осуществляется ремонт мостов и путепроводов.

Так, по данным краевого минтранса, в селе Юрла, расположенном в Юрлинском округе, идёт капитальный ремонт моста через Лопву. Мост, находящийся на ул. Октябрьской, соединяет две части села и обеспечивает доступ жителей к важным социальным объектам, таким как школы, детские сады, почта и медицинские учреждения, включая Юрлинскую центральную районную больницу, женскую консультацию и поликлинику.

Кроме того, данный мост связывает более 15 населённых пунктов округа и является частью маршрутов двух местных автобусных линий: «Юрла — Усть-Березовка» и «Юрла — Елога», а также школьного маршрута «Юрла — д. Кукольная».

Перед началом ремонта состояние моста было признано предаварийным. В процессе капитального ремонта планируется создать временную объездную дорогу и мост, демонтировать старую конструкцию и подходы, возвести новые элементы (опоры и пролетные строения), а также обустроить мостовое полотно, систему водоотведения, подъезды и освещение. На сегодняшний день техническая готовность объекта составляет 35%.

