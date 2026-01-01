Две компании в Прикамье систематически передавали взятки сотруднику ГИБДД Общая сумма переданных средств превысила 1,5 млн рублей

Чусовская городская прокуратура Пермского края провела проверку соблюдения законодательства о противодействии коррупции. В ходе проверки были выявлены нарушения, связанные с передачей взяток сотруднику Госавтоинспекции.

Установлено, что руководители двух компаний, занимающихся автомобильными перевозками, систематически передавали взятки сотруднику отдела МВД России «Чусовской». Взятка предназначалась за предоставление информации о планируемых рейдах и за решение вопросов о том, чтобы водителей их компаний не привлекали к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения. Общая сумма переданных средств превысила 1,5 млн руб.

Прокуратура возбудила дела по ч. 1 и 2 ст. 19.28 КоАП РФ за незаконное вознаграждение от имени юридического лица. По итогам рассмотрения дел юридические лица были оштрафованы на 10,5 млн руб.

Ранее суды рассмотрели уголовные дела в отношении учредителей этих компаний за дачу взяток. Расследование уголовного дела в отношении сотрудника Госавтоинспекции, получившего взятку, продолжается.





