Два жителя Прикамья осуждены за незаконную вырубку леса в особо крупном размере

ГУ МВД России по Пермскому краю

Пермский районный суд Пермского края вынес приговор по уголовному делу против двух местных жителей. Они признаны виновными в незаконной вырубке леса в особо крупном размере (ч. 3 ст. 260 УК РФ), совершённой группой лиц по предварительному сговору.

Согласно материалам дела, в июле 2025 года двое мужчин, 1984 и 2001 г.р., находясь в лесном массиве около д. Моргали, используя бензопилы, незаконно вырубили деревья. Спиленные стволы они погрузили в трактор и затем продали их населению на дрова.

Эти действия причинили ущерб государству, представленному ГКУ «Управление лесничествами Пермского края», на сумму более 500 тыс. руб., сообщили в краевой прокуратуре.

Суд, учитывая позицию государственного обвинителя, приговорил каждого из подсудимых к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года. Кроме того, суд удовлетворил исковые требования представителей потерпевшего о возмещении материального ущерба на сумму 278 тыс. руб. Подсудимые обязаны возместить эту сумму солидарно.

Орудия преступления — две бензопилы и трактор — конфискованы в доход государства. Приговор пока не вступил в законную силу.

