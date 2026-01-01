В Перми и Нытве строят четыре школы Строительные работы выполняет пермская группа компаний «Кинетика»

В министерстве строительства Пермского края сообщили о возведении сразу четырех школ в Нытве и Перми.

В Нытве, на ул. Энгельса, возводится школа на 825 мест. На данный момент завершено строительство каркаса здания, кладка наружных стен почти завершена, а внутри уже монтируются перегородки. Параллельно ведутся работы по устройству инженерных систем.

В новом учебном заведении будут кабинеты, лаборатории по физике, химии и робототехнике, мастерские для уроков труда, библиотека с читальным залом, столовая, актовый и два спортивных зала. На прилегающей территории разместятся стадион с мини-футбольным полем, универсальная площадка для волейбола и баскетбола, беговые дорожки и площадка ГТО.

В Перми строительство новых школ ведётся в Индустриальном (ул. Свиязева, 15), Орджоникидзевском (ул. Веденеева, 71) и Ленинском (ул. Пушкина) районах, каждая из них рассчитана на 1050 учащихся.

Во втором корпусе Лицея №3 на ул. Свиязева установлены окна и витражи, ведутся работы по монтажу перегородок, систем отопления и вентиляции. Строители переходят к фасадным и внутренним работам. В четырехэтажном корпусе, помимо учебных классов, предусмотрены два спортзала с тренерскими, раздевалками и душевыми, большой актовый зал, библиотека и столовая.

Вместо традиционного стадиона здесь появится трасса для занятий бегом, велоспортом и лыжами. Ее обустройство начнётся после схода снега. По информации регионального минстроя, это будет асфальтированная дорожка длиной 1 тыс. м с одной полосой из резинового покрытия. Перед стартом трассы будет трибуна на 75 мест. В новом спортивном комплексе также будет площадка для гимнастики с тренажерами и турниками.

Новые объекты станут частью существующей физкультурной зоны лицея и образуют единый спортивный комплекс для учащихся двух корпусов.

Строительство обеих школ планируется завершить к концу 2026 года.

Началось возведение второго корпуса Инженерной школы на ул. Веденеева, где уже монтируется каркас здания. В Ленинском районе, на ул. Пушкина, получено положительное заключение госэкспертизы на проект школы, и уже начались подготовительные работы.

Все строительные работы выполняет пермская группа компаний «Кинетика».

В настоящее время в стадии строительства находятся восемь школ.

