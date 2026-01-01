В Пермском крае стартовало оперативное профилактическое мероприятие «Лесовоз» Ведётся патрулирование лесных территорий

Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края

С 23 марта по 1 апреля в Пермском крае проходит оперативное профилактическое мероприятие «Лесовоз». В его рамках осуществляется патрулирование лесных территорий с использованием дорог общего назначения, а также организуются дежурства с участием сотрудников ГИБДД.

Главная цель мероприятия — выявление и предотвращение незаконной транспортировки древесины без необходимых разрешений, контроль актуальности данных в Федеральной государственной информационной системе лесного комплекса (ФГИС ЛК), а также борьба с незаконными рубками леса и перекрытие каналов для вывоза нелегально заготовленной древесины. Снижение уровня незаконных рубок является частью реализации национального проекта «Экологическое благополучие».

Планируется контроль транспортировки лесоматериалов как в пределах Пермского края, так и за его пределами. Усилен контроль совместных действий Министерства природных ресурсов Пермского края и ГУ МВД России по Пермскому краю.

Согласно ч. 1 и 2 ст. 50.4 Лесного кодекса, транспортировка древесины и продукции ее переработки допускается только после оформления электронного сопроводительного документа в государственном лесном реестре или с помощью мобильного приложения «ФГИС ЛК. Учет древесины». Этот документ должен содержать информацию о собственнике, грузоотправителе, грузополучателе, перевозчике, объеме и составе древесины, а также пунктах отправления и назначения.

Все сделки с древесиной должны быть внесены в ФГИС ЛК с указанием породы, сортимента, объема древесины и участников сделки. Нарушение правил оформления сопроводительного документа может привести к административным штрафам: для должностных лиц — от 20 до 40 тыс. руб.; для индивидуальных предпринимателей — от 100 до 200 тыс. руб.; для юридических лиц — от 200 до 400 тыс. руб.

