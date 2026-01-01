На благоустройство загородных домов жители Перми тратят в среднем 460 тысяч рублей 65% пермяков владеют загородной недвижимостью

Константин Долгановский

Средние расходы жителей Перми на благоустройство загородных домов составляют около 460 тыс. руб., об этом «Новому компаньону» сообщили в сервисе «Авито Услуги».

В компании отметили, что большинство владельцев (38%) планируют бюджет до 50 тыс. руб., а 18% — до 200 тыс. Однако немало респондентов, которые ориентируются на более масштабные проекты: 16% закладывают в бюджет до 500 тыс. руб., а 10% — свыше 1 млн руб.

«Загородные участки всё чаще используются не только для сезонного отдыха, но и как место постоянного проживания. Это влияет на характер работ: владельцы чаще заказывают строительство капитальных объектов и прокладку коммуникаций, что характерно для сегмента индивидуального жилищного строительства», — сообщила изданию руководитель бизнес-направления «Ремонт и строительство» на «Авито Услугах» Светлана Филимонова.

Как выяснил «Новый компаньон», 65% пермяков владеют загородной недвижимостью, 5% находятся в процессе строительства или обустройства дома; 10% планируют покупку.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.