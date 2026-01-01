В центре Перми за 8 млн рублей в аренду сдаётся бизнес-центр «Ленком» Объект принадлежит бизнесмену Александру Флегинскому

В Перми на Комсомольском проспекте, 28А предлагается в аренду весь семиэтажный бизнес-центр «Ленком». Стоимость аренды составляет 8 млн руб. в месяц. Здание площадью 4,5 тыс. кв. м выставлено на Avito.

По словам представителя владельца здания, решение о сдаче всего объекта связано с завершением сроков договоров у ряда текущих арендаторов, сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

Владелец рассматривает варианты повышения эффективности использования здания и заранее изучает интерес к аренде «Ленкома» целиком. Переговоры с потенциальными крупными арендаторами могут занять более года, поэтому объявление размещено заблаговременно.

Бизнес-центр был построен в 2016 году и принадлежит бизнесмену Александру Флегинскому. В настоящее время в здании работают 15 организаций, включая медцентр, офисы, заведения общепита и редакцию пермского телеканала.

