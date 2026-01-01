Доля «новой вторички» на рынке недвижимости Перми достигла 23,5% Активнее всего этот сегмент выбирают покупатели с наличными средствами

Константин Долгановский

На рынке недвижимости Перми наблюдается интересная тенденция: квартиры в домах, сданных не более пяти лет назад, становятся все более популярными среди покупателей. Они выбирают их в качестве альтернативы новостройкам, особенно в условиях высокой ключевой ставки и трудностей с ипотекой.

По информации сервиса «Объектив.РФ», в марте 2026 года доля таких квартир («новая вторичка») на вторичном рынке Перми составила 23,5%. Это эквивалентно более 31,7 тыс. кв. м жилья. Общее количество квартир на вторичном рынке города составляет около 2,5 тыс., а их общая площадь превышает 135 тыс. кв. м. Средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке составляет 133,1 тыс. руб., что на 24% ниже, чем на рынке новостроек (174,6 тыс. руб. за кв. м).

Аналитики замечают, что покупатели всё чаще сравнивают строящиеся дома с готовыми квартирами в современных комплексах. Квартиры в домах, построенных в период с 2020 по 2025 годы, — это, по сути, те же новостройки, только уже готовые, с развитой инфраструктурой. Для покупателя это снижение рисков: он видит конечный продукт, подъезд, благоустройство двора, озеленение территории и так далее. Кроме того, продавцы «вторички» часто готовы к торгу, что делает условия покупки более выгодными.

Отмечается, что объёмы ввода в эксплуатацию многоквартирных домов в Перми не снижаются и в ближайшие 2—3 года останутся на том же уровне. Вторичный рынок будет пополняться «новой вторичкой», и это явление, скорее всего, станет постоянным. Активнее всего этот сегмент выбирают покупатели с наличными средствами. Некоторые из них приобретают квартиру для проживания, другие — для инвестиций. И тем, и другим важно начать пользоваться объектом недвижимости сразу после покупки.

Средняя стоимость предложения на вторичном рынке Перми по типам квартир, по данным сервиса «Объектив.РФ», составляет: студии — 4 млн руб.; 1-комнатные квартиры — 4,9 млн руб.; 2-комнатные квартиры — 7,1 млн руб.; 3-комнатные квартиры — 8,8 млн руб.

Сервис «Объектив.РФ» расширил мониторинг рынка недвижимости, включив данные не только о новостройках, но и о предложениях на вторичном рынке. Это позволяет формировать полную картину рынка в режиме реального времени.

Структура предложения на вторичном рынке Перми по типам квартир, согласно данным сервиса «Объектив.РФ», выглядит следующим образом: студии — 9,9% от общего объёма предложения; 1-комнатные квартиры — 22,1%; 2-комнатные квартиры — 35%; 3-комнатные квартиры — 27,4%; 4-комнатные и более — 5,6%.

Таким образом, основу вторичного рынка Перми составляют 2-комнатные квартиры, которые занимают 35% предложения. Это свидетельствует о преобладании среднеметражных форматов над малогабаритным жильём.

