Взгляд снизу на Дом «Притяжение»

Дом «Притяжение»1 от PAN City Group2 уже обрел свои очертания: завершаются отделочные работы: это тот самый финальный штрих, который ставит точку в интерьерном решении холлов и этажей, создавая безупречный вид. Параллельно идет установка малых архитектурных форм, в том числе спортивной площадки.

Наблюдая во время экскурсий за реакцией детей наших покупателей, мы видим огонек в их глазах. И это неспроста, ведь Дом «Притяжение» создан для счастливого детства.

На что обращают внимание наши юные покупатели и что ценно для них, мы узнали у Юры: ему уже целых 9 лет, он заканчивает второй класс и уже с нетерпением ждет летних каникул, которые проведет с своем новом дворе.

«Я поскорее хочу переехать в новый дом и уже представляю, что буду там делать. Первым делом я пойду во двор на батуты и на гору (это Юра так скалодром называет). Обожаю прыгать и лазить, но дома родители мне не разрешают баловаться.

Еще, мы с папой договорились вместе заниматься спортом. Теперь даже ездить никуда не надо, я видел тренажеры прямо во дворе, под крышей, поэтому даже в дождик можно будет туда ходить!», — делится своими планами Юра.

«У меня есть маленькая сестра, ей всего 4 годика. Мама говорит, что ей точно понравится детская игровая комната в холле, потому что там будет горка. А еще ей понравятся качели с песочницей во дворе. Кстати, они тоже под крышей, поэтому, пока мы с папой будем заниматься, Катя с мамой будут качаться, ну или в песке копаться», — говорит мальчик.

Юра поделился с нами не только радостью, но и своими переживаниями: «О школе говорить, конечно, не очень хочется, но мама сказала, что она расположена рядом с домом, поэтому, мне не надо будет рано вставать, можно подольше поспать. А еще мне родители обещали за хорошую учебу подарить велосипед. Теперь его не нужно будет заносить в квартиру. Папа сказал, что у велосипеда будет свой дом». Детский транспорт и правда можно будет оставить в колясочной на первом этаже или в специальном велобоксе.

Дом «Притяжение» задумывался как место, где можно дышать полной грудью, не теряя связи с городом. Он спроектирован так, чтобы будущие жильцы могли наслаждаться видами на лес, реку или внутренний двор-сад.

Внутри дома создана полноценная инфраструктура для досуга: лобби3 с мягкими зонами для отдыха, пространство для коворкинга4, комната матери и ребенка и игровая зона для детей, спортивная площадка для детей и взрослых, зоны отдыха в доме и во дворе. Все пространство разбито на зоны так, чтобы и дети, и взрослые нашли здесь место для прогулок и отдыха.

Если ваши ценности и приоритеты совпадают с теми, кто уже сделал свой выбор в пользу Дома «Притяжение», — запишитесь на персональную экскурсию, чтобы увидеть будущий дом своими глазами и выбрать квартиру своей мечты.

А чтобы ваша покупка была легкой, мы подготовили выгодные условия. Специалист отдела продаж PAN City Group поможет подобрать вариант покупки, который будет комфортным именно для вас.

Узнать подробности и получить консультацию можно в офисах продаж компании PAN City Group по адресам: г. Пермь, ул. Ленина, 72а, вход с ул. Борчанинова, офис 2 и Шоссе Космонавтов, 111и, корпус 2, 2 этаж, а также по телефону +7 (342) 207-17-07.

1ЖК «Притяжение»/Дом «Притяжение» — строящийся многоквартирный жилой дом по адресу: Пермский край, Пермский район, д. Кондратово, ул. Водопроводная, 6а. Застройщик — Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «СИТИ Проект». Проектная декларация размещена на сайте единой информационной системы жилищного строительства https://наш.дом.рф/ (ID — 55655), на сайте застройщика https://pancityproject.ru/ а также на сайте https://дом-притяжение.рф.

2PAN City Group — ООО «ПАН Сити Групп» — управляющая организация ООО СЗ «СИТИ Проект».

3Лобби — (от англ. lobby — кулуары, вестибюль) — холл, фойе или зона ожидания на первом этаже дома, предназначенная для встреч и отдыха.

4Коворкинг — рабочее пространство в жилом помещении, имитирующем полноценный офис.

