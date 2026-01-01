В Перми спрогнозировали движение ключевой ставки Она может измениться 20 марта

20 марта пройдет заседание Банка России, где большинство аналитиков прогнозируют снижение ключевой ставки до 15% (на 50 базисных пунктов). Однако ЦБ проявляет осторожность из-за множества факторов, включая инфляцию, на это обратила внимание Юлия Стародумова, старший преподаватель кафедры «Экономика и финансы» Пермского политеха.

На инфляцию сейчас влияют геополитическая нестабильность, дефицит кадров, санкции, цены на нефть и ситуация в Ормузском проливе. Эти факторы будут определять динамику ключевой ставки.

Регулятор стремится замедлить рост цен и снизить инфляционные ожидания до 4%. Однако стимулирование спроса через снижение ставки рискованно из-за дефицита кадров и оборудования, что может привести к разгону инфляции. Колебания курса рубля также влияют на цены.

Согласно прогнозам, средняя ставка может составить 14-16% в проинфляционном сценарии. Официальный прогноз Банка России — 12-13%, аналитики в среднем ожидают 14%. Резких колебаний не предвидится, но снижение ставки будет долгим и прерывистым. Дефицит кадров и оборудования, геополитическая нестабильность и усиление санкций могут привести к росту ставки до 20%. ЦБ будет действовать осторожно, учитывая все факторы.

