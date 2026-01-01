Совет Федерации поддержал инициативы Прикамья по улучшению работы механизма КРТ

Пресс-служба правительства Пермского края

В Совете Федерации состоялись парламентские слушания, посвященные пятилетию института комплексного развития территорий (КРТ). Мероприятие прошло под руководством первого вице-спикера верхней палаты Владимира Якушева.

За пять лет существования механизм КРТ зарекомендовал себя как эффективный инструмент преобразования городской среды. В рамках программы реализуется строительство современного жилья, создание социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры, а также переселение жителей из аварийных и ветхих домов. Благодаря активной работе в регионах целевой ориентир на 2030 год — 1 тыс. решений о запуске КРТ — был достигнут досрочно. На текущий момент уже принято 1061 такое решение, а совокупный градостроительный потенциал проектов превышает 150,57 млн кв. м.

Владимир Якушев напомнил, что после принятия в декабре 2020 года поправок в Градостроительный кодекс законодатели неоднократно дорабатывали механизм, реагируя на запросы регионов, девелоперов и жителей. С марта 2025 года вступили в силу дополнительные нормы: теперь КРТ может применяться к территориям с блокированной и индивидуальной жилой застройкой, а в договорах допускается закреплять обязательства по формированию инфраструктуры.

О практике реализации КРТ в Пермском крае и инициативах по совершенствованию механизма рассказала заместитель председателя краевого правительства — министр по управлению имуществом и градостроительной деятельности Лариса Ведерникова. В регионе заключено 50 договоров о комплексном развитии территорий, их общий градостроительный потенциал составляет свыше 3,5 млн кв. м.

Работа по оптимизации института КРТ продолжается. Планируется ряд изменений, направленных на упрощение административных процедур и повышение результативности проектов. Пермский край также внес свои предложения.

«Часть инициатив мы направили еще осенью 2025 года. Сегодня они учтены в проекте федерального закона, который уже подготовлен и находится на стадии рассмотрения. Благодарю федеральных коллег за поддержку наших предложений», — отметила Лариса Ведерникова.

