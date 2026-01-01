На строительстве онкоцентра в Перми погиб рабочий Началось расследование

Министерство здравоохранения Пермского края

Государственная инспекция труда в Пермском крае начала расследование гибели сотрудника компании, занимающейся строительством инженерных коммуникаций на объекте «Онкологический центр в Перми».

По предварительным данным, 17 марта при прокладке подземных труб произошло обрушение грунта из-за отслоения стенки траншеи. В результате этого инцидента монтажник оказался под завалами и погиб.

В настоящее время создаётся комиссия для выяснения обстоятельств и причин произошедшего. Специалисты проводят опросы представителей работодателя и анализируют документы, касающиеся трудовой деятельности погибшего, с особым вниманием к наличию обучения сотрудников безопасным методам работы. Кроме того, начата внеплановая проверка производственного объекта, на котором случилась трагедия.

Врио руководителя Государственной инспекции труда в Пермском крае Павел Бахтагареев заявил: «В случае выявления нарушений трудового законодательства будут приняты административные меры. Материалы расследования будут переданы в следственные органы для решения вопроса о привлечении виновных к уголовной ответственности».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.