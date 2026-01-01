За год омбудсмен Прикамья рассмотрел более 5 тысяч обращений граждан В 87% случаев права заявителей успешно восстановлены

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин встретился с уполномоченным по правам человека в регионе Игорем Сапко. На встрече омбудсмен представил отчёт о результатах своей работы за 2025 год.

Институт уполномоченного занимается широким спектром вопросов, направленных на поддержание социального благополучия жителей региона. Вместе с правительством края аппарат оказывает поддержку инвалидам, пожилым людям, детям-сиротам, молодым и многодетным семьям, а также участникам СВО и их близким.

В 2025 году было рассмотрено более 5 тыс. обращений граждан. В 87% случаев права заявителей были успешно восстановлены, а в остальных случаях была предоставлена бесплатная юридическая помощь.

Вопросы защиты социальных прав граждан остаются на первом месте. Это касается защиты жилищных прав, социального обеспечения, охраны здоровья и доступности медицинской помощи.

За последние годы наблюдается значительное снижение нарушений жилищных прав граждан, что омбудсмен связывает с активной работой по расселению аварийного жилья.

Более трети обращений в 2025 году касались защиты прав участников СВО и их семей.

19 марта Игорь Сапко представит ежегодный отчет о деятельности за 2025 год на заседании Законодательного собрания.

