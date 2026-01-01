В Пермском крае закрывают три ледовые переправы через Каму

МЧС России по Пермскому краю

В Соликамском городском округе полностью прекращено функционирование трёх ледовых переправ через Каму: в посёлках Тюлькино, Усть-Боровая и Нижний Склад. Решение принято в связи с ухудшением ледовой обстановки и повышением температуры воздуха.

Кроме того, в Гайнском муниципальном округе введены ограничения на двух действующих переправах: в посёлках Кебраты и Касимовка снижена допустимая грузоподъёмность — теперь она составляет не более 5 тонн.

На сегодняшний день в Пермском крае продолжают работу семь ледовых переправ. Их состояние регулярно мониторят сотрудники МЧС и дорожных служб.

Спасатели напоминают: выход на лёд в период весеннего паводка опасен для жизни. Просим водителей и пешеходов строго соблюдать правила безопасности на ледовых переправах, следовать указаниям знаков и дежурного персонала. В случае чрезвычайной ситуации необходимо немедленно звонить по номеру 112.

Актуальная информация о режиме работы переправ публикуется на официальных ресурсах ГУ МЧС России по Пермскому краю.

