В Перми приступили к весенней мойке остановок

В Перми стартовал сезон весеннего обслуживания остановочных павильонов. В рамках ежегодных работ по наведению порядка после зимнего периода специалисты приведут в нормативное состояние свыше тысячи объектов городской транспортной инфраструктуры.

Как только установилась стабильно плюсовая температура, подрядные организации перешли к активному этапу уборки. Для мытья павильонов применяется техника с подачей воды под высоким давлением. Специальные химические средства позволяют эффективно удалять граффити, а также очищать поверхности от несанкционированных объявлений и наклеек.

В текущем сезоне продолжает действовать обновлённый регламент содержания остановок, утверждённый МКУ «Городское управление транспорта». Согласно ему, объекты в жилых кварталах и спальных районах подвергаются уборке с повышенной периодичностью. Отдельные конструкции моют даже зимой — для этого используются морозостойкие моющие составы.









