В ходе облавы на безбилетников в Перми задержаны 58 человек Рейд прошёл в Орджоникидзевском районе

Администрация Перми

В Орджоникидзевском районе Перми контролёры провели рейд, в ходе которого проверили около 1,5 тыс. пассажиров. Мероприятие прошло на остановке «Лодочная станция». Специалисты проверяли оплату проезда на автобусных маршрутах №22, 23, 32, 48, 58, 73 и 77.

В результате рейда было выявлено 58 безбилетников. Представители городского департамента транспорта пояснили, что маршруты, связывающие Орджоникидзевский район с центром города, являются одними из самых дорогих в обслуживании. Это обусловлено большей протяженностью поездок, что требует больше топлива, времени водителей и ресурса техники. Поэтому стабильная работа транспорта на этом направлении зависит от ответственности пассажиров при оплате проезда. Для предотвращения неудобств для других пассажиров из-за безбилетников проводятся усиленные проверки.

Также в департаменте напомнили, что согласно ФЗ №259, безбилетный пассажир должен предоставить контролеру свои паспортные данные для составления акта. В случае отказа нарушитель может быть передан в правоохранительные органы для установления личности.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.