В Азербайджан из Пермского края отправлено 18 тысяч кубометров пиломатериалов Вся продукция прошла лабораторный контроль

Константин Долгановский

На экспорт из Пермского края в Азербайджан с начала 2026 года было отправлено 18,5 тыс. куб. м хвойных пиломатериалов. Об этом сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

«Так, 13 марта 2026 года Управлением на территории Пермского края был осуществлён карантинный фитосанитарный контроль 1,8 тыс. куб. м пиломатериалов из ели и сосны, предназначенных для отгрузки в Азербайджан», — рассказали в ведомстве.

Отмечается, что вся экспортируемая продукция прошла лабораторный контроль в Пермском филиале ФГБУ «ВНИИКР». Вредные организмы не были обнаружены, подкарантинная продукция соответствует фитосанитарным требованиям страны-импортёра. После досмотра, на основании заключений о карантинном фитосанитарном состоянии, собственники материалов получили фитосанитарные сертификаты.

