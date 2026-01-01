На поддержку агропрома Прикамья из федерального бюджета направили более 1 млрд рублей Губернатор Дмитрий Махонин встретился с зампредом правительства РФ Дмитрием Патрушевым

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Патрушев провел рабочую встречу с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным. Обсуждалось развитие сельского хозяйства и улучшение экологической обстановки в регионе. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Прикамья.

Дмитрий Махонин отметил, что в 2025 году на поддержку агропромышленного комплекса (АПК) и сельских территорий из федерального бюджета было выделено 1,2 млрд руб., и в этом году планируется сопоставимый объём финансирования.

За последние пять лет аграрии Пермского края значительно увеличили производство основных видов сельхозпродукции. Молочное и мясное животноводство укрепляют свои позиции: производство молока в организованном секторе выросло на 14,5% и достигло 550 тыс. тонн в 2025 году. Пермский край лидирует в стране по переработке молока и производству сыров. Производство яиц в 2025 году составило почти 1,5 млрд штук, а мяса — 87 тыс. тонн, что на 20% больше по сравнению с предыдущими показателями.

Особое внимание губернатор уделил привлечению инвестиций в сельское хозяйство. В 2025 году реализовано 34 инвестиционных проекта на сумму около 1,8 млрд руб., что позволило увеличить производство молока на 50 тыс. тонн. В 2026 году планируется рост на 20% при общем объёме инвестиций около 2,2 млрд руб. Махонин подчеркнул важность федеральной поддержки, отметив, что в 2025 году из федерального бюджета были профинансированы 8 проектов в сфере молочного производства, строительства зерно- и картофелехранилищ, а также маркировки оборудования.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.