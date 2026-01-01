Дороги в Пермском крае с 6 апреля закроют на просушку Временные ограничения движения коснутся определенных категорий транспорта

Министерство транспорта Пермского края опубликовало распоряжение о введении временных ограничений на движение транспорта по региональным автодорогам в весенне-летний период 2026 года.

Согласно документу, с 6 апреля по 5 мая будет ограничено движение по дорогам общего пользования, регионального или межмуниципального значения с переходным типом покрытия. А с 13 апреля по 12 мая такие ограничения коснутся дорог с асфальтобетонным покрытием. Ограничения вводятся на отдельных участках дорог для автомобилей с осевой нагрузкой 4, 8 и 9,5 тонны. Полный перечень опубликован в приложении к документу.

Исключениями станут пассажирские автобусные рейсы, перевозки продуктов питания, топлива, грузов для ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также транспорт, обслуживающий нефте-газопроводы, линии электропередачи и системы тепло- и водоснабжения.

Кроме того, с 1 июня по 31 августа будут введены дополнительные ограничения для большегрузов с осевыми нагрузками, превышающими допустимые в РФ нормы. При этом ограничения будут действовать только с 10:00 до 20:00 и при дневной температуре выше +32 градусов.

Контроль соблюдения новых правил будет осуществлять ГИБДД.

