В Прикамье произошла авария с автобусом Сообщается о пострадавших

фото из тг-канала "Слуховой анализатор"

Телеграм-канал «Слуховой анализатор» сообщил о дорожно-транспортном происшествии на трассе Красновишерск — Антипина (Суянка). В районе 2 км дороги, пишет издание, произошло ДТП с автобусом, следовавшим рейсом до Северного Колчима, и в результате якобы пять человек пострадали.

Очевидцы говорят, что на дороге образовался гололёд. Он и мог стать причиной аварии. На фото видно, что на месте ЧП присутствуют сотрудники госавтоинспекции.

В ГАИ Пермского края и минздраве региона информацию пока не прокомментировали.

