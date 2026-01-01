Суд в Перми закрыл пекарню «Булочка» Также приостановлена работа павильоне «Овощи, фрукты» на улице Чкалова Поделиться Твитнуть

Олег Антонов

Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю провело внеплановые проверки в павильоне «Овощи, фрукты» и пекарне «Булочка», находящихся по адресу: Пермь, ул. Чкалова, д. 30/1. Проверки выявили серьёзные нарушения санитарных норм.

В частности, сотрудники работали без медицинских книжек, а на предприятиях отсутствовали системы водоснабжения и канализации. Это создавало риски для мытья инвентаря и соблюдения личной гигиены. Кроме того, в павильоне и пекарне продавались неупакованные скоропортящиеся продукты.

Чтобы защитить здоровье граждан, специалисты Роспотребнадзора временно приостановили работу этих торговых точек. Были составлены протоколы о временном запрете деятельности на ИП Каюмову Ф.Ф. (пекарня «Булочка») и ИП Черданцеву В.И. (павильон «Овощи, фрукты»).

Материалы дел были переданы в Свердловский районный суд Перми. Суд признал индивидуальных предпринимателей виновными и назначил наказание в виде административного приостановления работы на 60 суток для каждой из них.





