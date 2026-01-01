«Т Плюс» готовится к «большой воде» в Пермском крае Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском филиале «Т Плюс» дан старт ежегодной подготовке к безаварийному пропуску весеннего паводка. По прогнозам синоптиков, снег в регионе начнёт активно таять уже на этой неделе.

На всех предприятиях филиала созданы специальные комиссии, которые будут координировать действия в паводковый период. Опираясь на опыт прошлых лет, энергетики разработали детальный план превентивных мер. В фокусе внимания — надёжность работы гидротехнических сооружений: плотины Широковской ГЭС и водозаборного узла Чайковской ТЭЦ-18. Специалисты уже проводят ревизию ливнёвок и дренажей, проверяют готовность помещений, которые могут попасть в зону подтопления.

Особый этап — усиленный контроль за тепловыми сетями. В зоне ответственности филиала (Пермь, Краснокамск, Березники, Чайковский, Лысьва, Губаха, Усолье, Кондратово, посёлки Майский, Марковский, Прикамский, Пыскор и Железнодорожный) организован ежедневный мониторинг опор трубопроводов. Если талые воды начнут скапливаться, аварийные бригады готовы оперативно откачивать воду из тепловых камер и колодцев. Для этого наготове — парк насосного оборудования и спецтехники.

Чтобы оперативно реагировать на любые нештатные ситуации, налажено постоянное взаимодействие с краевыми властями, муниципальными противопаводковыми комиссиями и подразделениями МЧС.

После прохождения паводка энергетики проведут обследование гидротехнических сооружений, дорог, систем техводоснабжения и других объектов — чтобы вовремя выполнить все необходимые ремонты.

