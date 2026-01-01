Пермь вошла в топ городов-миллионеров по росту цен на сладости За год средняя стоимость выросла на 18,4% Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермь вошла в топ-5 российских городов-миллионеров по росту средней стоимости на сладости. Согласно исследованию «Т-Бизнес», в столице Прикамья в 2025 году данный показатель вырос на 18,4% по сравнению с 2024 годом.

В топ-5 по росту цен также вошли Красноярск (+18,5%), Новосибирск (+18,9%), Краснодар (+19,4%) и Воронеж (+22,2%). Самая высокая средняя стоимость сладостей оказалась в Москве — 154 руб., Санкт‑Петербурге — 127 руб. и Нижнем Новгороде — 122 руб. Средняя цена за одно кондитерское изделие в мегаполисах (без учёта Москвы и Санкт‑Петербурга) составила 113 руб., что на 16% выше средней стоимости по стране.

Среди всех городов самый большой прирост наблюдался во Владикавказе (+24,8%), Мурманске (+25,1%) и Калининграде (+25,4%). Лидерами по росту продаж были Еврейская автономная область (+45,9%), Сахалинская область (+43,4%) и Камчатский край (+33,6%).

Самая высокая средняя стоимость в 2025 году была на пирожные — 192 руб., конфеты — 194 руб. и шоколад — 198 руб. Цены выросли сильнее всего на шоколад (+26,9%), жвачки (+22,2%) и пасту (+21,6%).

