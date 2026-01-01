В Пермском крае чиновники рассказали, как будет работать запрет на вейпы Поделиться Твитнуть

С 1 марта текущего года в Пермском крае начал действовать запрет на продажу вейпов и айкосов. По информации, предоставленной ТК «Рифей» краевым минпромторгом, контроль соблюдения этого закона возложен на местные органы власти. Они будут осуществлять проверки и составлять протоколы об административных правонарушениях.

Нарушителям грозят штрафы: для должностных лиц — от 15 до 20 тыс. руб., для юридических — от 50 до 100 тыс. руб. Запрет распространяется на продажу устройств для потребления никотинсодержащей продукции в торговых точках. При этом онлайн-продажи вейпов под действие регионального закона не подпадают, уточнили в минпромторге. Продажа табачных изделий и никотинсодержащей продукции в интернете запрещена на федеральном уровне.

