В Перми открылась выставка «Наука, искусство и производство: стираем границы» Она продлится до 5 апреля 2026 года

Правительство Пермского края

В Перми в Доме художника открылась выставка живописи группы местных художников под названием «Наука, искусство и производство: стираем границы» (0+), которая продлится до 5 апреля 2026 года.

Экспозиция включает работы, созданные к 70-летию ПАО НПО «Искра», среди которых портреты сотрудников предприятия и производственные пейзажи. Также представлены макеты изделий, которые выпускает компания.

В рамках выставки пройдут мероприятия, например, демонстрация роликов о создании и развитии НПО «Искра», а также экскурсии для студентов, школьников и сотрудников предприятия. В качестве экскурсоводов выступят ветераны компании и члены пермского отделения ВТОО «Союз художников России».

Открытие выставки состоялось 12 марта и собрало руководство компании, авторов картин, героев портретов, представителей Общественной палаты Пермского края, участников СВО и ветеранов НПО «Искра», а также представителей администрации губернатора региона. Организаторами выставки выступили пермское отделение Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России», ПАО НПО «Искра», арт-группа «Новый мост» и творческая мастерская Валентина Жданова.

Выставка пройдёт в рамках Года пермской промышленности и продлится до 5 апреля 2026 года. Отметим, губернатор Пермского края Дмитрий Махонин объявил 2026 год в регионе Годом пермской промышленности. Это решение принято для укрепления престижа рабочих профессий, поддержки инженеров и предприятий ОПК. В течение года запланированы мероприятия, направленные на развитие промышленной кооперации и технологического суверенитета.

