С безответственного владельца кавказской овчарки в Перми взыскано 97 тысяч рублей

фото: freepik

freepik.com

В Перми агрессивная кавказская овчарка, находившаяся на самовыгуле, напала на прохожего и его питомца. Происшествие было рассмотрено в суде.

В материалах дела сказано, что мужчина выгуливал своего 14-летнего ирландского сеттера, когда заметил кавказскую овчарку, бегущую навстречу. Кавказец был без намордника и поводка, что выглядело угрожающе. Хозяин сеттера и его питомец поспешили уйти, но собака догнала их и напала сзади. Мужчина смог справиться с псом и привязать его к ближайшей остановке своим поводком. В результате нападения пострадали оба: сеттер получил множественные укушено-рваные раны, а на руке и ноге мужчины остались ссадины от зубов овчарки.

Хозяин сеттера отвёз его в ветеринарную клинику, где было диагностировано серьёзное состояние питомца. Стоимость обследования и лечения составила около 20 тыс. руб. После подачи заявления в полицию владелец кавказской овчарки был установлен, но он отрицал свою вину и утверждал, что это его собака пострадала от нападения сеттера. Стороны не смогли прийти к компромиссу, и дело было передано в суд.

В ходе судебного процесса было установлено, что владелец крупной и опасной породы не обеспечил должный контроль за своим питомцем. В результате суд обязал его возместить пострадавшему затраты на лечение собаки, оплату услуг юриста и компенсировать моральный вред на 97 тыс. руб.

На основании исполнительного документа, поступившего в отдел судебных приставов по Свердловскому району ГУФССП России по Пермскому краю, было возбуждено исполнительное производство. Должника уведомили о его начале и предупредили о возможности применения мер принудительного взыскания при уклонении от обязательств. Чтобы избежать ареста счетов, гражданин оперативно внёс всю сумму долга на депозитный счёт подразделения ведомства. Компенсация была перечислена пострадавшему, а исполнительное производство завершено фактическим исполнением, сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Пермскому краю.

