Названы самые высокооплачиваемые вакансии марта в Перми Больше всех обещают платить квалифицированным рабочим

Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky 4.1

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob проанализировал предложения работодателей и выделил наиболее привлекательные вакансии марта в Перми.

Первое место в рейтинге заняла вакансия мастера строительно-монтажных работ для инженерных сетей. Кандидату предлагается зарплата от 140 тыс. руб. в месяц и компенсация проезда.

На втором месте оказалась вакансия каменщика в строительной компании. Работодатель обещает оплату в размере 120 тыс. руб., ежегодную индексацию зарплаты, доплаты, льготное пенсионное обеспечение, корпоративные скидки на посещение тренажерного зала и бассейна, а также компенсацию расходов на лечение и диагностику заболеваний.

Третье место заняла вакансия директора магазина с зарплатой от 90 до 135 тыс. руб. в месяц.

В список также вошла вакансия водителя тягача с оплатой от 90 тыс. руб. в месяц.

Завершает рейтинг вакансия врача ультразвуковой диагностики в частной клинике. Сотруднику обещают заработную плату от 90 тыс. руб. и льготное медицинское обслуживание для него и членов его семьи.

Среди самых востребованных предложений — вакансии в сфере здравоохранения, промышленности, строительства, продаж, IT, а также для квалифицированных рабочих и водителей.

