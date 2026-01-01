Жительницу Прикамья осудили на 7 лет за незаконный оборот наркотиков Поделиться Твитнуть

В Кунгуре суд вынес приговор 33-летней местной жительнице, признанной виновной в преступлении, предусмотренном ч. 3 ст. 30 и пп. «а, г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. Она признана виновной в попытке незаконного сбыта наркотических средств в крупном размере с использованием интернета и организованной группой.

Канал распространения наркотиков был выявлен сотрудниками полиции в сентябре прошлого года. При задержании у женщины обнаружили 34 свёртка с синтетическими наркотиками. Медицинское освидетельствование подтвердило её наркотическое опьянение. За употребление наркотиков без рецепта она была привлечена к административной ответственности.

По данным следствия, женщина приехала в Кунгур из краевого центра по указанию работодателя, чтобы забрать крупную партию наркотиков для дальнейшего распространения. Она присоединилась к организованной группе через мессенджер и выполняла указания куратора, забирая наркотики из тайников и создавая новые. После отправки отчётов она получала вознаграждение.

Суд назначил ей наказание в виде 7 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.





