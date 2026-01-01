Елена Синица В пермском аэропорту сняли ограничения на приём и выпуск самолётов Поделиться Твитнуть

АО «Международный аэропорт «Пермь»

В аэропорту Большое Савино сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщается в социальных сетях Росавиации.

Ограничения действовали с 08:30 по местному времени. Они были введены на фоне беспилотной опасности в регионе.

По данным на 11:26, режим беспилотной опасности в Пермском крае продолжает действовать. Все оперативные службы получили уведомление и находятся в состоянии полной готовности. Жителей Прикамья призвали сохранять бдительность, не паниковать.

