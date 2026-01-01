В минтребезе объяснили включение сирен на промышленных предприятиях Перми Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Министерстве территориальной безопасности Пермского края пояснили порталу perm.aif.ru, почему 11 марта на одном из заводов Перми сработала система оповещения. Инцидент произошёл в рамках режима «Беспилотная опасность». Жители ближайших домов также услышали звук сирены.

В минтербезе заверили, что включение системы было плановым и связано с отработкой действий при угрозе БПЛА.

«Объекты промышленности и предприятия могут самостоятельно активировать системы оповещения персонала для отработки своих алгоритмов действий при беспилотной угрозе», — сообщили в министерстве.

Жителей и гостей города попросили не беспокоиться и в случае угрозы жизни или здоровью обращаться в экстренные службы.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.