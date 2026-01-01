С начала года на пожарах в Перми погибли 8 человек Всего зафиксировано 177 случаев возгорания Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

С начала года в Перми зафиксировано 177 случаев возгорания. Большинство из них, а именно 92, произошли в жилых домах. В результате пожаров погибло 8 человек, 17 получили травмы. Наибольшее количество возгораний зафиксировано в Свердловском, Кировском и Мотовилихинском районах города. Об этом сообщили в администрации Перми.

Основными причинами пожаров стали неправильное использование электрооборудования; неосторожное обращение с огнём; несоблюдение правил эксплуатации печей в частных домах.

Жителей призвали регулярно проверять состояние электропроводки и электрических приборов; никогда не оставлять включёнными без присмотра электрические устройства, такие как плиты, утюги или обогреватели; соблюдать правила использования печей (регулярно очищать дымоход от сажи и не оставлять работающую печь без присмотра).

