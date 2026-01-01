Аренда квартир в Перми за шесть лет подорожала на 40% А стоимость жилья за то же время выросла в 2,5 раза Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы», на 10 февраля 2026 года средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке Перми составляет 160 294 руб., а на вторичном — 124 855 руб. Средняя ставка аренды квартиры достигла 29 568 руб. в месяц. За шесть лет цены на покупку жилья выросли более чем в 2,5 раза, в то время как арендные ставки увеличились примерно на 35—40%.

В 2019 году средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке составляла 60—63 тыс. руб., на вторичном — 55—60 тыс. руб. Ставка аренды тогда была 20—22 тыс. руб. Таким образом, за шесть лет цены на первичном рынке выросли более чем на 160%, на вторичном — более чем на 110%. Прирост арендных ставок оказался гораздо более умеренным.

В абсолютных числах разница заметна. Квартира площадью 60 кв. м в 2019 году в новостройке стоила около 3,7 млн руб., на вторичном рынке — около 3,3 млн руб. В феврале 2026 года аналогичное жильё оценивается в 9,6 млн руб. на первичном рынке и 7,5 млн руб. во вторичном сегменте. При этом средний доход от сдачи такой квартиры составляет менее 30 тыс. руб. в месяц.

Таким образом, если шесть лет назад доходность аренды была выше, то к 2026 году она снизилась из-за более быстрого роста цен на покупку по сравнению с арендными ставками.

Последние два года также подтверждают эту тенденцию. В 2024—2025 годах стоимость квадратного метра в новостройках превышала 170—190 тыс. руб., а на вторичном рынке наблюдался поступательный рост. Арендные ставки росли плавно, оставаясь в пределах 27—32 тыс. руб.

Эксперты отмечают, что в начале 2026 года рынок стабилизировался. Цены на новостройки составляют около 160 тыс. руб. за метр, на вторичном рынке — около 125 тыс. руб. Средняя арендная ставка — около 29—30 тыс. руб. Существенных колебаний в последние недели не наблюдается.

