У осуждённого за незаконный оборот оружия пермяка конфисковали автомобиль Он также приговорён к году ограничения свободы

Сергей Глорио

Свердловский районный суд Перми вынес приговор по уголовному делу в отношении 50-летнего жителя города. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222 УК РФ, то есть в незаконном приобретении, хранении и перевозке огнестрельного оружия и боеприпасов. Об этом сообщает Единый портал прокуратуры РФ.

Согласно материалам дела, подсудимый незаконно приобрёл и хранил огнестрельное оружие и боеприпасы по месту своего проживания. В сентябре 2025 года он решил перевезти их в другое место. Для этого он поместил оружие и боеприпасы в багажник своего автомобиля «Киа Соренто». Однако сотрудники полиции обнаружили их и изъяли из незаконного оборота.

Суд, учитывая позицию государственного обвинения, назначил виновному наказание в виде одного года ограничения свободы. Кроме того, по ходатайству прокурора автомобиль, принадлежащий осужденному, был конфискован в доход государства как средство совершения преступления.

Приговор суда на данный момент не вступил в законную силу.

