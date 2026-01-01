Карьера стала основной целью жителей Пермского края в 2026 году Наиболее амбициозны в карьерных вопросах молодые специалисты Поделиться Твитнуть

Сергей Копышко

Аналитики hh.ru обнаружили устойчивую тенденцию: работающие жители Пермского края намерены больше сосредоточиться на своей работе и профессиональном развитии.

Согласно опросу о планах на текущий год, у жителей Пермского края работа и карьера стали главными приоритетами: 56% опрошенных намерены уделять им больше времени. За ними следуют профессиональное развитие (53%) и семья (44%). Другие важные направления включают личностное саморазвитие (36%), здоровье (28%), образование (22%), хобби (19%), спорт и общение с друзьями (по 6%).

«Мы видим изменение приоритетов. Теперь для работников недостаточно просто «ходить на работу». Люди стремятся осознанно строить карьеру, приобретать новые навыки и развивать свои компетенции. Они хотят не просто зарабатывать, а становиться экспертами и готовы инвестировать в свое развитие время», — отмечает Марина Дорохова, руководитель направления «Навыки и карьера» hh.ru.

Наиболее амбициозны в карьерных вопросах молодые специалисты. Среди респондентов в возрасте 18—24 лет почти 70% планируют активнее развивать свою карьеру. Для них также важны личностное саморазвитие (52,6%) и профессиональный рост (42,9%). С возрастом приоритеты меняются: в группе 35—44 лет на первое место выходит семья (53,8%), обогнав карьеру, хотя работа остается важной (50,1%).

Географический фактор также влияет на планы россиян. Самые высокие карьерные ожидания демонстрируют жители Приволжского федерального округа (60,9% планируют уделять больше времени работе), а также Москвы (54,2%) и Северо-Запада (52,9%).

