За год Пермское УФАС выявило 59 нарушений закона о рекламе Виновные оштрафованы на 331 тысячу рублей

фото: ФАС России

В Пермское УФАС в 2025 году поступило 263 жалобы на рекламные материалы. По результатам их рассмотрения: было возбуждено 64 дела, в 59 из них факт нарушения подтвердился, а 26 хозяйствующим субъектам было предписано прекратить незаконную деятельность. Об этом сообщили в пресс-службе УФАС.

Кроме того, было рассмотрено 29 заявлений о случаях недобросовестной конкуренции. По итогам проверки возбуждено два дела, одному хозяйствующему субъекту вынесено предупреждение, а в остальных случаях нарушений не обнаружено.

Общая сумма штрафов, наложенных за нарушения в сфере рекламы, составила 331 тыс. руб.

