В Пермском крае за два дня температура воздуха поднялась на 40 градусов
Пик потепления ожидается 15 марта
На севере Пермского края завершился длительный период без оттепелей, который длился более трёх месяцев, начиная с 5-6 декабря. Об этом сообщили в ГИС-центре ПГНИУ, отметив, что это довольно долго по современным меркам. Предыдущий рекорд по продолжительности такого периода был установлен зимой 2018-2019 годов и составил более 100 дней.
На юге края благодаря прояснению и поступлению тепла температура 12 марта поднялась до +5°С. В Осе зафиксировано +5,6°С, в Ножовке +5,2°С, а в Чайковском +5,3°С. В Перми максимум составил +3,2°С. Лишь в Бисер и Губахе не было оттепелей, и там продолжался снегопад. В Губахе за сутки выпало 7 мм осадков.
В пятницу, 13 марта, ожидается новый тёплый фронт. Осадки выпадут только на северо-востоке края, а на юге в течение дня ожидается прояснение и потепление до +6…+8°С. Максимальная температура по краю составит +3…+8°С, в Перми +5…+7°С. Существует небольшая вероятность установления нового температурного рекорда в Перми. Текущий рекорд составляет +6,9°С и был установлен в 2023 году.
Пик потепления придётся на 15 марта. В этот день ожидается рекорд за всю историю метеонаблюдений.
Синоптики также обратили внимание на резкое наступление тепла в регионе. Так, в Осе (восток Пермского края) утром 10 марта температура опускалась до -35,4°С. Днём 12 марта она поднялась до +5,6°С. Таким образом, за двое суток температура изменилась на 41°С.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.