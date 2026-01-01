В Пермском крае за два дня температура воздуха поднялась на 40 градусов Пик потепления ожидается 15 марта Поделиться Твитнуть

фото: ЕДДС Перми

На севере Пермского края завершился длительный период без оттепелей, который длился более трёх месяцев, начиная с 5-6 декабря. Об этом сообщили в ГИС-центре ПГНИУ, отметив, что это довольно долго по современным меркам. Предыдущий рекорд по продолжительности такого периода был установлен зимой 2018-2019 годов и составил более 100 дней.

На юге края благодаря прояснению и поступлению тепла температура 12 марта поднялась до +5°С. В Осе зафиксировано +5,6°С, в Ножовке +5,2°С, а в Чайковском +5,3°С. В Перми максимум составил +3,2°С. Лишь в Бисер и Губахе не было оттепелей, и там продолжался снегопад. В Губахе за сутки выпало 7 мм осадков.

В пятницу, 13 марта, ожидается новый тёплый фронт. Осадки выпадут только на северо-востоке края, а на юге в течение дня ожидается прояснение и потепление до +6…+8°С. Максимальная температура по краю составит +3…+8°С, в Перми +5…+7°С. Существует небольшая вероятность установления нового температурного рекорда в Перми. Текущий рекорд составляет +6,9°С и был установлен в 2023 году.

Пик потепления придётся на 15 марта. В этот день ожидается рекорд за всю историю метеонаблюдений.

Синоптики также обратили внимание на резкое наступление тепла в регионе. Так, в Осе (восток Пермского края) утром 10 марта температура опускалась до -35,4°С. Днём 12 марта она поднялась до +5,6°С. Таким образом, за двое суток температура изменилась на 41°С.





