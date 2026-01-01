В Прикамье отремонтируют путепровод через железную дорогу Ограничения в движении начали действовать с 13 марта Поделиться Твитнуть

Министерство транспорта Пермского края

В Прикамье, на 18 км трассы Кунгур – Соликамск – Горнозаводск, начинается капитальный ремонт путепровода через железную дорогу. Об этом сообщили в минтрансе региона.

Работы будут проводиться поэтапно. С 13 марта правая полоса, ведущая в сторону Горнозаводска, будет закрыта для движения. Проезд будет регулироваться светофором.

Подрядчикам предстоит обновить все слои мостового полотна; заменить деформационные швы; обновить пролётные строения; восстановить бетон в местах повреждений; усилить опоры; восстановить откосы; отремонтировать тротуар; заменить барьерное и перильное ограждение.

После завершения работ на левой полосе начнутся аналогичные мероприятия на правой.

