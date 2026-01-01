Утром 13 марта в Перми ввели режим беспилотной опасности В аэропорту Большое Савино ограничены приём и выпуск воздушных судов Поделиться Твитнуть

Утром 13 марта в Пермском крае ввели режим «Беспилотная опасность» из-за риска атаки украинских дронов. Об этом проинформировала пресс-служба министерства территориальной безопасности региона.

В ведомстве подчеркнули, что все оперативные службы получили уведомление и находятся в состоянии полной готовности.

Жителей Прикамья призвали сохранять бдительность, не паниковать и при обнаружении беспилотного летательного аппарата немедленно обращаться в экстренные службы по номеру 112.

В аэропорту Перми (Большое Савино) временно ограничены приём и выпуск воздушных судов. Об этом заявили в Росавиации, подчеркнув, что меры направлены на обеспечение безопасности полётов.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.