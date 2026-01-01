Пермский «Молот» всухую обыграл «Магнитку» Игра закончилась со счётом 2:0 Поделиться Твитнуть

ХК «Молот»

Пермская хоккейная команда «Молот» начала домашнюю серию игр с победы над «Магниткой». Матч завершился со счётом 2:0 в пользу пермских хоккеистов.

По медицинским показаниям игру пропустили пермяки Николай Глухов, Никита Зимин и Ярослав Лабуткин. В первом периоде счёт в игре открыл Алексей Кожевников (1:0). Вскоре Виктор Пластинин прицельным броском отправляет шайбу в ворота и делает счет 2:0. В последние периоды команды не смогли забросить ни одной шайбы.

С «Магниткой» пермяки встречались уже дважды в этом сезоне. Первая очная встреча завершилась победой магнитогорцев со счетом 3:1.

Следующим соперником пермской команды станет «Южный Урал», игра пройдёт 14 марта.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.