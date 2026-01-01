Из-за таяния снега в Перми провели штаб по ЖКХ О результатах отчитался Эдуард Соснин Поделиться Твитнуть

Фото: тг-канал Эдуарда Соснина

Как сообщил мэр города Эдуард Соснин, 12 марта в Перми было проведено два штаба по вопросам ЖКХ и предупреждению паводков, а также по ликвидации последствий активного таяния снега из-за плюсовой температуры.

Так, МКУ «Пермблагоустройство» продолжает вывоз снега, чтобы предупредить образование наледи и подтоплений. Также управляющие компании ведут активную уборку снега в жилых дворах и на крышах.

«Поручил главам районов и МКУ «АТИ» взять на контроль очистку кровель от снега и сосулек, работать с УК по этому вопросу. Прошу пермяков также быть внимательными. Если видите, что с крыши свисают сосульки или скапливается вода во дворах, — сообщайте в свои управляющие компании. В случае бездействия — в районные администрации или в Инспекцию государственного жилищного надзора», — отметил мэр.

Также на контроле находятся и гидротехнические сооружения. Сейчас город оперативно обслуживает 8 из 12 таких объектов.

«Сейчас проводим их обследование, проверяем готовность к пропуску паводковых вод. Дополнительно развернули 9 водомерных постов, где ежедневно утром и вечером отслеживаем уровень воды», — добавил Соснин.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.