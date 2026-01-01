Глава Прикамья посетил завод металлических изделий в Соликамске Компания наращивает производственные мощности Поделиться Твитнуть

Правительство Пермского края

В рамках рабочего визита в Соликамский округ 12 марта губернатор Пермского края Дмитрий Махонин посетил ООО «ЗМИ». Предприятие специализируется на производстве различных товаров для дома, включая табуреты, подставки для цветов, вешалки напольные и настенные, а также этажерки и множество других изделий. Об этом сообщает пресс-служба правительства Пермского края.

В ходе визита главе региона продемонстрировали новые производственные зоны завода. Среди них были комплексы для лазерной резки и современные сборочные цеха. Также губернатор ознакомился с новейшим оборудованием, которое было приобретено для повышения эффективности производства, в том числе с роботами-сварщиками. Благодаря таким инвестициям предприятие имеет возможность не только увеличивать свои производственные мощности, но и значительно улучшать качество выпускаемой продукции.

Кроме того, помимо реализации своих товаров на российском рынке, завод активно занимается экспортом продукции в Казахстан и Беларусь. В планах компании «ЗМИ» стоит задача по расширению ассортимента выпускаемой продукции и дальнейшего увеличения рынка сбыта.

Помимо этого, завод активно участвует в развитии промышленного туризма. На его территории проводятся экскурсии под названием «Вешалки не растут на деревьях!», которые предназначены для школьников и студентов. В ходе этих мероприятий участникам рассказывают о технологиях, используемых при производстве изделий, а также о том, как формируется корпоративная культура предприятия.

