В Прикамье промышленники расширяют сотрудничество со строительными фирмами

Правительство Пермского края

На заседании правительства Пермского края 12 марта под руководством губернатора Дмитрия Махонина были представлены возможности местной промышленности для строительного сектора региона.

Глава региона отметил, что сейчас девелоперы всё чаще используют стройматериалы, оборудование и мебель пермского производства при создании общественных пространств и строительстве. По его словам, эту работу нужно усилить.

Зампред правительства и министр промышленности и торговли Пермского края Алексей Чибисов сообщил, что в программе промышленной кооперации участвуют 608 компаний, из которых 127 относятся к строительству. Это застройщики, производители стройматериалов, мебели и оборудования для жилищного и дорожного строительства, включая технологии видеонаблюдения.

В Прикамье производят бетонные конструкции, цемент, кирпич, металлопрокат, трубы и лакокрасочные материалы. Крупнейшие предприятия отрасли включают «ПЗСП», «СПК», «Амега», «Краснокамский ЖБК» и другие.

Промышленники региона также осваивают новые продукты. Например, «Чусовской металлургический завод» начал производить уголки и шеллеры, а «Очёрский машиностроительный завод» освоил выпуск скользящей опалубки для монолитного строительства. Алексей Чибисов подчеркнул, что некоторые предприятия известны не только в регионе, но и за его пределами.

Для развития сотрудничества между производителями стройматериалов и застройщиками 13 марта в Перми пройдет отраслевая сессия. На площадке «Пермь Экспо» свои разработки представят 30 промпредприятий. Ожидается участие 50 производителей и 30 компаний-заказчиков. Вход свободный.

