В Пермском крае 13 марта ожидается гололёд МЧС просит быть осторожнее

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю

По данным Пермского ЦГМС, 13 марта ожидается гололёд. В связи с этим МЧС по региону предупреждает об обрывах ЛЭП, авариях на системах ЖКХ, заторах и увеличении ДТП.

Ведомство рекомендует не стоять рядом с ЛЭП, обесточить электроприборы при авариях на сетях, соблюдать требования пожарной безопасности. Водителей просят соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких манёвров и торможений, а пешеходам осторожно переходить дорогу.

«О прогнозируемых погодных явлениях, соблюдении правил безопасного поведения и требований пожарной безопасности сообщите родным и знакомым. Телефон вызова служб экстренного реагирования: «01» — со стационарного телефона, «101», «112» — с мобильного телефона, вызов бесплатный. «Телефон доверия» Главного управления МЧС России по Пермскому краю: 8(342) 258-40-02», — добавили в МЧС.





