Интерес жителей Прикамья к автомобилям с пробегом этой зимой вырос в шесть раз Самые популярные марки — Toyota, Kia, Volkswagen, Hyundai, LADA и Lexus

Константин Долгановский

Зимой 2026 года у жителей Пермского края существенно вырос интерес к автомобилям с пробегом. По данным экспертов «Авито Авто», анализировавших рынок через сервис «Селект», количество запросов на подержанные автомобили от проверенных дилеров увеличилось в шесть раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом средняя стоимость такого автомобиля в регионе составила 1,3 млн руб., что отражает как повышенный спрос, так и стабильность ценообразования на рынке. Такие данные «Новому компаньону» предоставили в пресс-службе компании.

В списке самых популярных марок автомобилей с пробегом, представленных в «Авито Селект», лидируют Toyota, Kia, Volkswagen, Hyundai, LADA и Lexus. Особым спросом пользовались такие модели, как Toyota Camry, Kia Rio, Toyota RAV4, Volkswagen Polo, LADA Vesta, Toyota Highlander, Nissan X-Trail и Renault Duster. Значительный рост интереса наблюдался не только к автомобилям в целом, но и к конкретным брендам: Kia (в 7 раз), Hyundai (почти в 7 раз), Volkswagen (6,3 раза), Skoda (5,6 раза), Renault (5,4 раза), Ford (6,3 раза), Suzuki (почти в 5 раз) и Nissan (почти втрое).

Эту тенденцию подтверждает и рост популярности отдельных моделей: Suzuki Grand Vitara (почти в 6 раз), Nissan Qashqai (5,4 раза), Ford Kuga (почти в 5 раз), Kia Rio (почти в 4 раза), Hyundai Creta (4 раза), Volkswagen Tiguan (втрое), Hyundai Solaris (в 2,5 раза) и Nissan X-Trail (более чем в два раза). При этом, несмотря на общий рост спроса, некоторые модели стали более доступны. Например, цены на Nissan Qashqai снизились на 17,7%, до 1,3 млн руб., Hyundai ix35 — на 16,7%, до 1,2 млн руб., а Nissan Juke — на 16,1%, до 0,9 млн руб.

Руководитель «Авито Селект» и финансовых сервисов «Авито Авто» Анастасия Докучаева отмечает, что спрос на онлайн-сервисы подтверждает важный тренд: покупка автомобилей всё больше уходит в онлайн. Это отражает изменения в потребительских привычках, когда покупатели хотят получать всю необходимую информацию и помощь при выборе авто до посещения салонов. А увеличение предложения в сервисе втрое говорит о том, что дилеры активно реагируют на запросы покупателей, стремящихся к более прозрачным и удобным условиям покупки. Для продавцов же это открывает новый онлайн-канал продаж.

