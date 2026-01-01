Пермские таможенники выявили контрабанду леса почти на 6 млн рублей Возбуждено четыре уголовных дела Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Сотрудники Пермской таможни совместно с региональным УФСБ России выявили контрабанду 380 куб. м древесины хвойных пород. Общая стоимость оценивается в 6 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба исполнительного органа.

«Гражданин РФ по поддельным документам вывез стратегически важные товары в одну из стран ближнего зарубежья. Декларации на товары были с заведомо недостоверными сведениями о производителе товаров», — рассказали в Пермской таможне.

В отношении нарушителя возбуждено четыре уголовных дела по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов в крупном размере). Ему грозит до пяти лет лишения свободы или штраф до 1 млн руб.

Всего с начала 2026 года Пермской таможней было возбуждено пять уголовных дел по фактам контрабанды лесоматериалов, общая рыночная стоимость которых составила более 6 млн руб. За весь 2025 год было возбуждено девять подобных уголовных дел, общая рыночная стоимость лесоматериалов составила более 18 млн руб.

