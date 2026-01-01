Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Пермском крае действует 50 договоров КРТ Градостроительный потенциал по уже заключённым договорам — более 3,5 млн кв. м Поделиться Твитнуть

Проект КРТ "Камаполис"

На заседании правительства Пермского края 12 марта был подробно рассмотрен ход реализации проектов комплексного развития территорий (КРТ) в Перми и регионе.

Глава Министерства по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края Лариса Ведерникова в своём докладе сообщила, что в настоящее время в Пермском крае действует 50 договоров КРТ. Суммарный градостроительный потенциал этих проектов — более 3,5 млн кв. м.

В рамках этих договоров будет построено и передано в муниципальную собственность более 50 объектов социальной инфраструктуры, в том числе 15 детских садов в общей сложности на 2956 мест, одна школа — в Камской долине, на 1050 мест, — четыре учреждения дополнительного образования, две поликлиники на 200 посещений в день каждая, две стоматологические клиники — на 130 и 100 посещений, одна женская консультация, 13 спортивных объектов, в том числе бассейн, и 14 общественных пространств: библиотек, общественных центров, скверов и парков.

В ходе реализации проектов КРТ планируется ликвидировать 87 тыс. кв. м ветхого и аварийного жилья и предоставить 78 квартир детям-сиротам.

Первые два договора КРТ были заключены в Пермском крае в 2024 году, сейчас оба комплекса введены в эксплуатацию: это «Камаполис» в Дзержинском районе Перми и комплекс «Мы» в Кондратово. В обоих комплексах построены и переданы муниципалитетам детские садики. Садик в «Камаполисе» на 320 мест располагает бассейном, музыкальным и физкультурным залами. Садик в Кондратово общей площадью почти 6 тыс. кв. м рассчитан на 450 мест. Оба садика полностью укомплектованы мебелью, оборудованием и игрушками за счёт застройщиков.

