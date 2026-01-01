Частных инвесторов в Прикамье стало больше 873 тысяч Поделиться Твитнуть

Фото: Яндекс. Панорамы

В феврале 2026 года в Пермском крае насчитывалось 873,13 тыс. частных инвесторов, имеющих брокерские счета на Московской бирже, что на 6,18 тыс. больше по сравнению с предыдущим месяцем. Из них 64,2 тыс. человек активно вели торговлю на фондовом рынке Московской биржи.

По количеству физических лиц с брокерскими счетами на Московской бирже Пермский край занимает 11-е место в России.

Частные инвесторы Пермского края открыли на Московской бирже 133,36 тыс. индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС).

Общее число физических лиц, владеющих брокерскими счетами на Московской бирже, по итогам февраля превысило 40,6 млн, а количество счетов достигло 77,5 млн.

Группа «Московская биржа» управляет крупнейшей в России многофункциональной биржевой площадкой, где можно торговать акциями, облигациями, производными инструментами, валютой, инструментами денежного рынка и товарами. В состав группы входят центральный депозитарий и клиринговый центр, выполняющий функции центрального контрагента на рынках.

