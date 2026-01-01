В Прикамье осудят трёх врачей за гибель беременной женщины Их обвиняют в причинении смерти по неосторожности Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю

В Чернушинском округе троих врачей местной районной больницы обвиняют в смерти беременной пациентки. Им инкриминируют причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей (ч. 2 ст. 109 УК РФ). Следователи СК по региону завершили расследование, и теперь материалы переданы в суд.

По версии следствия, всё началось в ноябре 2024 года, когда гинеколог, наблюдавшая беременную женщину, допустила врачебную ошибку в диагностике. Из-за неверно поставленного диагноза пациентке не было назначено стационарное лечение, и она осталась дома.

Ситуация резко обострилась вечером 27 ноября. Внезапно открывшееся кровотечение привело к гибели плода. Девушку экстренно доставили в больницу, где ей провели операцию. Однако в процессе вмешательства начались новые осложнения.

Как утверждают следователи, врач-анестезиолог, проводя процедуру, нарушил технику вентиляции легких и катетеризации. Это привело к повреждению легкого, что критически ухудшило состояние пациентки. Для исправления ситуации к операции привлекли хирурга, который, пытаясь установить дренаж, также допустил ошибку, дополнительно травмировав легкое.

По заключению судмедэкспертизы, эти врачебные просчёты стали причиной смерти женщины. Следствие собрало достаточные доказательства, и теперь суд должен выяснить все обстоятельства трагедии и принять решение по делу.

