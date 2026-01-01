В аэропорту Перми пресекли незаконный ввоз продукции из Узбекистана и Азербайджана Изъято 62 кг продукции неизвестного происхождения Поделиться Твитнуть

В аэропорту Перми сотрудники Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю пресекли ввоз животноводческой продукции неизвестного происхождения из Узбекистана и Азербайджана. Общий объём с начала года составил 62 кг.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в пограничном пункте аэропорта Большое Савино с 1 января по 12 марта был осуществлён контроль на 24 международных рейсах. Незаконно ввезённая продукция была изъята у 42 граждан Республик Узбекистан и Азербайджан. В частности, курут, масло сливочное и топлёное, сыр, мясо баранины и говядины, жир бараний топлёный, тушки курицы, мёд и яйца куриные. Вся изъятая продукция была уничтожена методом сжигания.

Один из случаев ввоза запрещённой согласно действующим указаниям Россельхознадзора по охране территории РФ от заноса инфекционных заболеваний продукции был выявлен 22 февраля. В ручной клади у прибывшего из Узбекистана находилось 0,5 кг мясной продукции непромышленного изготовления для личного использования. Она была без заводской упаковки, маркировки о производителе, дате выработки, сроке годности и условиях хранения. Потенциально опасную продукцию изъяли и уничтожили.

В Россельхознадзоре отмечают, что данный факт является нарушением Закона РФ «О ветеринарии», Положения о Едином порядке осуществления ветеринарного контроля на таможенной границе Таможенного союза и на таможенной территории Таможенного союза. Нарушителя 11 марта привлекли к административной ответственности и назначили штраф.

