Банк Урал ФД запустил новый акционный тариф РКО с бесплатным обслуживанием до конца года Отсутствие комиссии за ведение счета позволит оценить преимущества сотрудничества с банком без лишних затрат

Фото предоставлено АО КБ Урал ФД

В линейке РКО банка «Урал ФД» появилось новое предложение для корпоративных клиентов — тариф «Тест-драйв». Он предусматривает обслуживание с нулевой стоимостью до конца текущего года и увеличенный лимит переводов на счета физических лиц — до 500 000 рублей в месяц без комиссии. Все платежи, в том числе в другие банки, осуществляются бесплатно. Также клиентам доступен прием наличных средств до 200 000 рублей в месяц.

Представители «Урал ФД» отмечают: «Название тарифа отражает его основную идею. «Тест-драйв» дает возможность начать знакомство с банком без каких-либо затрат. Предприниматели смогут оценить уровень сервиса, надежность и скорость проведения операций, качество персональной поддержки и функциональный интернет-банк».

Личный кабинет «Урал ФД» позволяет открыть расчетный счет онлайн, а система ДБО — проводить операции удаленно. Также в интернет-банке доступны проверка контрагентов через бесплатный сервис «Светофор», подписание платежей с помощью СМС-кода или электронной подписи Pay Control, оформление депозитов и заявок на кредит, запрос выписок и другие операции.

Для удобства клиенты могут получить корпоративную карту платежной системы «Мир». Продукт позволяет оплачивать товары и услуги, получать и вносить наличные средства на территории всей страны через банкоматы «Урал ФД» и партнера — Т-Банка.

Чтобы воспользоваться предложением, достаточно открыть счет в пакете «Тест-драйв» онлайн, без посещения офиса. Акция распространяется на новых корпоративных клиентов (юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) и действует до конца 2026 года. По условиям акционного тарифа допускается открытие одного расчетного счета в рублях. С 1 января 2027 года стоимость обслуживания составит 1500 рублей в месяц.

Узнать подробную информацию о пакете «Тест-драйв» и других продуктах банка можно на сайте и по телефону 8-800-100-10-40.

